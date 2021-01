Governador e prefeita Josi Nunes manifestam pesar pela morte de Pedro Barbosa

Pedro Barbosa da Cruz, pioneiro de Gurupi, faleceu nesta segunda-feira (04).

Por Régis Caio

O governador Mauro Carlesse, a prefeita Josi Nunes e o vice-prefeito Gleydson Nato divulgaram uma nota de pesar pelo falecimento do pioneiro de Gurupi.

Confira

Nota de pesar – Pedro Barbosa da Cruz

Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Pedro Barbosa da Cruz, pai do jornalista Wesley Silas Barbosa da Cruz, ocorrido neste fim de semana, em Gurupi.

Peço a Deus que dê forças e console o jornalista, seus familiares e todos os amigos que conviveram com Pedro Cruz e, que agora, sentem sua partida.

Mauro CarlesseG

Governadordo Estado do Tocantins

____________________

NOTA DE PESAR PEDRO BARBOSA DA CRUZ

É com imensa tristeza que a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito, Gleydson Nato, lamentam a morte de Pedro Barbosa da Cruz, de 97 anos, ocorrida na madrugada desta segunda-feira, 04. Patriarca de uma família pioneira de Gurupi e pai do amigo e jornalista, Wesley Silas, Pedro Barbosa lutava contra as consequências de mal de Alzheimer.



Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com toda família e amigos. Rogamos a Deus que, em sua infinita bondade e misericórdia, dê a todos o seu conforto e forças para superar essa grande perda.



Josi Nunes

Prefeita de Gurupi



Gleydson Nato

Vice-prefeito de Gurupi