Gleydson Nato inicia neste final de semana maratona de ações sociais em Gurupi

Vice-prefeito eleito em Gurupi, Gleydson Nato, começa neste final de semana uma série de ações em bairros de Gurupi, no intuito de ajudar famílias carentes durante este final de ano.

por Régis Caio

O Evento Natal Solidário começou na semana passada no Trevo da Praia e agora chega nos bairros do município gurupiense. Segundo Gleydson Nato o objetivo é ajudar e levar alegria as famílias da cidade. Uma das ações ocorre nesta sexta-feira (11) às 16h:30 no Campo Belo.

“Levamos alegria e presentes a todos os moradores e a todas as crianças. Deus tem nos abençoado demais. Essa é a nossa forma de retribuir a todos e desejar um feliz natal e um próspero ano novo. Agradeço aqui o nosso governador Mauro Carlesse, nossa prefeita Josi Nunes, nossos vereadores eleitos, a Setas em nome do Secretário José Messias, todos os voluntários, meus amigos e minha família”, destacou Nato.