O vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, está realizando juntamente com parceiros a ação Natal Solidário que atende várias famílias com a doação de alimentos e brinquedos novos.

por Régis Caio

No último domingo ocorreu uma ação no João Lisboa da Cruz e bairros próximos. Já nesta quarta-feira foram entregues mais de 4 mil brinquedos e alimentos nos setores Santa Rita de Cássia, Santa Cruz, Bela Vista, Alvorada 1 e 2 e parte do Nova Fronteira.

A ação tem apoio da Prefeita Josi Nunes dos vereadores André Caixeta, Davi Abrantes e Jair do Povo, do jornalista Régis Caio e do Diretor do Portal Atitude Wesley Silas. O vice-prefeito destacou que o município se engrandece atuando ativamente em projetos e ações sociais, idealizados pela Prefeitura Municipal, que são tão importantes e necessários, contemplando famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social.

“Estamos muito felizes em poder fazer mais essa entrega de cestas básicas e brinquedos nessas regiões, atendendo as famílias que mais precisam. Dessa forma, cumprimos mais esse compromisso e só temos que agradecer a todos que participaram pela receptividade e carinho que recebemos durante a ação”, disse Gleydson Nato.