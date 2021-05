Foi realizada na tarde de hoje, 10, um encontro que reuniu autoridades políticas das cidades de Dianópolis, Gurupi e a direção da Universidade de Gurupi – UnirG, para discutir a possibilidade de implantação do curso de Medicina, na capital da região sudeste do Estado. A reunião foi no auditório do Centro Admnistrativo da Fundação UnirG.

via ascom Unirg

Participaram do encontro, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; o vice-prefeito Gleydson Nato; a reitora da UnirG, Drª Sara Falcão; o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda; o presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel; o vereador de Gurupi, Ronaldo Lira; o prefeito de Dianópolis José Salomão; o presidente da Câmara Municipal de Dianópolis Manin do Zorra; o deputado estadual Ricardo Ayres e vereadores de Dianópolis.

Na oportunidade, a prefeita Josi Nunes destacou a satisfação em recepcionar representantes de mais um município tocantinense, que manifestam interesse em receber um campus da Universidade de Gurupi.

“Podemos ter a UnirG em todas as regiões do estado, e Dianópolis é uma cidade estratégica na região sudeste. Cada passo dado rumo ao crescimento dessa Instituição, criada pelo meu pai Jacinto Nunes, alegra a todos. Essa é uma data histórica, e hoje foi dado o primeiro passo para o que pode vir a transformar a região sudeste”, ressaltou a Prefeita Josi Nunes.

“A implantação de um campus da UnirG em nossa cidade tem um valor incalculável, pois irá atender também os municípios da região Oeste da Bahia e sudeste do Tocantins. Os ganhos não são apenas na área educacional, mas também no setor econômico, além de atender às famílias que não precisarão encaminhar seus filhos para cursar uma graduação em um local distante”, frisou o prefeito de Dianópolis José Salomão.

Segundo o deputado estadual Ricardo Ayres, os investimentos por parte do poder público em Educação são fundamentais para a transformação social. “A população de todas as regiões tocantinenses precisam ter oportunidades de formação, para que possam assim ter mais qualidade de vida. A Educação forma para o trabalho, para a gestão pública e também para a cidadania. A UnirG tem uma importância fundamental nesse projeto e juntos caminharemos a passos largos para alcançar esses objetivos”, disse.

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, reforçou como a implantação de um campus universitário gera ganhos para o município e para a comunidade. “O reflexo disso é visto não apenas na economia, mas também no alcance social da Universidade, tendo em vista que ela é pública e promove o desenvolvimento regional. A expansão da UnirG é resultado do amadurecimento institucional, e o reconhecimento dos demais gestores públicos sobre a importância dela para o Tocantins é motivo de grande orgulho para nós”, falou.