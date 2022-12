da redação

Para o deputado eleito Gutierres Torquato o evento superou a expectativa. “Um show de solidariedade. Obrigado a todos que estiveram presente e ajudaram a beneficiar várias famílias gurupienses e agradeço ao meu amigo Edinho pela parceria, juntos transformamos vidas”, disse Gutierres.

Já Edinho Fernandes lembrou da primeira edição que começou arrecadando leite para a Casa do Idoso de Gurupi e hoje o evento expandiu. “Em termos de solidariedade o nosso futebol é um dos maiores da região sul e vamos seguir essa tradição por mais anos”, destacou.

O evento contou com a presença do vice-governador eleito Laurez Moreira, do superintendente do Sebrae Rérisson Castro, do deputado federal eleito Alexandre Guimarães, do deputado estadual Valdemar Júnior, vereadores e ex-prefeitos de cidades vizinhas a Gurupi.