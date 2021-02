Na manhã desta quarta-feira (10), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhou de perto os impactos causados pelas chuvas em alguns bairros da cidade. Foi designada uma equipe que irá realizar o levantamento dos danos, buscar soluções para amenizar o problema e prestar assistência às famílias impactadas.

da redação

Junto com a prefeita, estava o Vice-prefeito e Secretário de Assistência Social, Gleydson Nato, o Secretário Municipal de Infraestrutura, Thiago Barros, o Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, e o diretor municipal de Meio Ambiente Diego Rocha. Todos acompanhados de uma equipe técnica de cada pasta, com o objetivo de verificar cada situação e elaborar soluções a temporárias e definitivas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também acompanhou a ação.

Um dos pontos mais afetados e em situação crítica fica localizado no bairro Residencial São Paulo, no encontro das Avenidas Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. No local, a enxurrada causou um grande acúmulo de água que resultou na queda de sete muros de residências e alagamento das casas. Os bairros Canaã 2, Jardim da Luz, Jardim Tocantins, Vale do Sol e Cajueiro também tiveram moradias afetadas pela forte chuva e a falta de drenagem na pavimentação asfáltica.

“É preciso estar atento as necessidades da comunidade. Esse problema foi causado devido à falta de planejamento nas obras de Gurupi, principalmente relacionado a drenagem, provocando vários prejuízos. Visitamos com toda nossa equipe, vários locais que foram impactados. Faremos ações paliativas para amenizar o sofrimento destas famílias, mas já estou correndo atrás de recursos para viabilizar as obras definitivas para resolver esse problema de drenagem em Gurupi”, disse a prefeita.

O secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, declarou que já designou equipes que realizarão a limpeza dos pontos críticos, retirando os entulhos dos muros que caíram e o lixo acumulado pela enxurrada. “A princípio será feita esta limpeza, mas também realizaremos de forma mais urgente aqui no Residencial São Paulo, uma barreira de contenção neste ponto em que concentram três Avenidas para segurar a água da chuva, e posteriormente uma obra definitiva de drenagem profunda”, disse.

Um dos moradores afetados no Residencial São Paulo, é o Thiago Bezerra, que confia que o problema será resolvido de vez. “Já vivemos com este problema a 15 anos, mas esperamos que agora seja resolvido nesta gestão, que teve a atenção de enviar sua equipe e a prefeita veio pessoalmente aqui para ver de perto e nos ouvir”, relatou.