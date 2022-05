Acompanhada do deputado federal Eli Borges e da Deputada estadual Luana Ribeiro, a prefeita Josi Nunes deu início a ordem de serviço de pavimentação asfáltica no Vale do Sol. Durante a campanha eu estive aqui e era caótico a situação da infraestrutura, fizemos o compromisso e hoje a realidade é outra.

Os moradores do bairro Vale do Sol, na região Norte de Gurupi, viram na manhã desta sexta-feira, 20, uma espera de mais de 15 anos começar a se tornar realidade, o tão sonhado asfalto. A Prefeita Josi Nunes e o vice-prefeito Gleydson Nato lançaram as obras de drenagem profunda e pavimentação asfáltica no setor que sofre há anos com a poeira e o alagamento no período chuvoso.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, serão asfaltadas quatro vias, que também receberão drenagem profunda. São elas as Ruas VS-12, Rua VS-10, Rua C-20 e VP-01, totalizando 1.061,77 metros de comprimento. Nesta obra está sendo investido o valor de aproximadamente R$ 1,2 milhão, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Eli Borges.

A Prefeita Josi Nunes destacou a importância das idas em Brasília para buscar recursos e firmar parcerias para realizar obras importantes em Gurupi. “Passei o ano passado todo atrás de recursos. E hoje aqui temos uma emenda do deputado Eli Borges para drenagem e pavimentação do Vale do Sol. Para fazermos grandes obras temos que correr atrás de recursos no governo estadual e federal, por isso as parcerias são importantes e é isso que temos feito. Em todas as sextas-feiras, estaremos lançando uma obra em que conseguimos o dinheiro no ano passado. A comunidade pode aguardar obras importantes para Gurupi”, afirmou.

O vice-prefeito Gleydson Nato reforçou que a atual gestão está trabalhando para resolver de vez as demandas de Gurupi. “São problemas de vários anos que não foram resolvidos e a gestão Josi Nunes e Gleydson Nato está trabalhando para resolver de forma definitiva. Esse asfalto no Vale do Sol vai está se tornando realidade e os moradores podem ter certeza que será realizada uma obra de qualidade”, disse.

O secretário municipal de Infraestrutura, Elvan Leão, afirmou que a obra realizada com drenagem profunda e pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), dará mais qualidade e durabilidade na obra. “Tudo isso é para que a comunidade não sofra como sofreu em anos anteriores, é uma obra que será realizada com material de resistência e durabilidade. Estaremos também com nosso serviço de fiscalização e controle para que seja entregue um serviço de qualidade. A gestão Josi Nunes preza por isso, entregar obras de excelência”, enfatizou.

O deputado federal Eli Borges, responsável por destinar o recurso da obra, afirmou estar feliz com o início dos trabalhos. “Conhecendo o sofrimento da comunidade desse setor, com o volume de águas no período chuvoso que prejudica a rotina deles, poder colocar esse recurso nesta parceria com a prefeita Josi Nunes, acredito que estou abraçando a comunidade e honrando um compromisso que fiz durante minha campanha. A comunidade vai ganhar muito com isso e fica a minha alegria em saber que contribuí mais uma vez com essa cidade tão importante”, declarou.

Entusiasmo

Os moradores do bairro se mostraram entusiasmados com o início das obras e esperançosos de que no próximo período chuvoso não irão mais sofrer com os alagamentos e fortes enxurradas que impactavam a estrutura de muitas residências. “Moro aqui há 15 anos, sempre na expectativa e até que enfim está chegando o asfalto. Vai valorizar nossas casas e amenizar a questão da poeira. Estamos muito felizes”, disse a dona de casa Valquíria Teixeira da Silva Santos.

Outra moradora satisfeita com a obra é a autônoma Bete de Oliveira, moradora do bairro há 11 anos. “Nós aqui do Vale do Sol esperamos por isso há muito tempo. Estamos muito gratos a prefeita Josi Nunes e ao deputado Eli Borges por estarem realizando esta obra aqui em nosso setor”, relatou.

Presenças

Também estiveram presentes secretários municipais, a deputada estadual Luana Ribeiro, o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Maciel, e os vereadores Colemar da Saborelle, César da Farmácia, Zezinho da Lafiche, Ivanilson Marinho, PC, Ronaldo Lira, André Caixeta, Matheus Monteiro, Valdonio Rodrigues e Jair do povo.