O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (10) no bairro Vila São José.

por Régis Caio

“Subimos no muro e avistamos que ao fundo do terreno constava entulho queimado sem chamas aparentes, somente fumaça. Realizamos o rescaldo do material. Quando a equipe já estava recolhendo o material e após o serviço o proprietário chegou no local e informou ter esquecido no mesmo local do incêndio o fogão a lenha com brasas, e que se ausentou da residência por um curto período. Prejuízo material somente uma bicicleta”, destacou o Corpo de Bombeiros.