da redação

Encontramo-nos neste dia especial para a Igreja e para cada um de nós a Alegria, pois era o domingo da Alegria (Gaudete) que tem como antífona de entrada “Alegrai-vos sempre no Senhor (Fl 4,4), e para também celebrarmos esta Eucaristia que se integra ao ato da tomada de posse do vice-reitor.

A liturgia, presidida pelo reitor Pe. Heldeir Gomes Carneiro, teve início com a leitura de provisão do vice-reitor, feita pelo Sem. Thallyson Brenner Mendes dos Santos, nomeando e acolhendo Pe. Pablo Luiz, como vice-reitor. Em seguida os fiéis da Igreja o acolheu, com uma calorosa salva de palmas.

Em sua homilia, o reitor saudou a todos e disse que é uma alegria nos encontramos na casa de Deus. Além disso, usando-se da temática do “Domingo Gaudete” (Domingo da Alegria), enfatizou a importância de depositarmos nossa confiança no Senhor – de onde vem nossa verdadeira alegria. Além disso, destacou o pedido do Senhor para cada um de nós, isto é, para que criemos ânimo e não tenhamos medo (cf. Is 35,4).

Após a Santa Missa, toda a comunidade reuniu-se em confraternização (jantar) por ocasião da acolhida do Revmo. Pe. Pablo Luiz, vice-reitor, onde o mesmo, aproveitando a ocasião fraterna, cumprimentou e acolheu o carinho de boas-vindas de todos os fiéis presentes.