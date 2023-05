da redação

Com uma vasta programação, as celebrações em homenagem ao Padroeiro de Gurupi se iniciam a partir das 06 horas desta quarta-feira, com uma alvorada saindo da porta da Igreja Matriz de Santo Antônio, no Centro da cidade. Já a noite, a partir das 18h30, tem procissão do mastro e logo em seguida acontece a Santa Missa.

“É uma festa muito abençoada, porque reúne os devotos de Santo Antônio que confiam na sua intercessão junto a Jesus Cristo. Eu espero que as pessoas que participarem da trezena recebam, com a intercessão de Santo Antônio, muitas bênçãos para suas vidas, suas famílias e seus trabalhos. Que Santo Antônio continue intercedendo por todos nós”, afirmou o padre Deusimar Correia Dias.

Durante as 13 noites tem programação variada para toda família, cada noite com um tema diferente. As missas serão celebradas sempre a partir das 19h30 e logo após tem quermesse com vendas de comidas típicas e os tradicionais leilões.

O 63º Festejo de Santo Antônio termina no dia 13 de junho com a Missa Solene do Padroeiro, a partir das 8 horas. No final da tarde, por volta das 18 horas acontecerá a tradicional carreata em homenagem ao Santo, saindo do Parque Mutuca e seguindo até a Igreja Matriz de Santo Antônio, onde haverá a missa de encerramento e quermesse finalizando a programação deste ano.

Neste ano, os festeiros são: Leirenilda; Maria da Conceição; Maria de Deus; Ricardo e Luiza; e Thiago e Tarliane.

