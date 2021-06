Share on Twitter

Share on Facebook

Teve início nesta última sexta-feira (04) a programação de festejos de Santo Antônio, padroeiro de Gurupi. A programação está sendo realizada pela Paróquia Santo Antônio e segue todos os protocolos de saúde, com foco nas transmissões pelas redes sociais.

Por Régis Caio

Assim como foi no ano passado, a programação é reduzida ao público para evitar aglomeração neste período de pandemia. O foco maior é nas transmissões nas redes sociais da Paróquia Santo Antônio e rádio.

Durante a abertura, o padre Eldinei Carneiro destacou que mesmo em pandemia a sociedade precisa manter a fé. “A fé como esperança, mesmo com provações devemos acreditar que tudo passa e não devemos parar e continuar confiando em Deus”, disse o pároco.

O festejo segue até o dia 13 de junho com o tema “Celebrando a memória e transformando a história”. Várias programações estão previstas, dentre elas, quermesses com barraquinhas e leilões, novena e missas todos os dias e para fechar será realizado um sorteio de uma moto 0km no dia 13, após a missa.

Participaram da abertura o Padre Eldinei Carneiro, o Padre Vilmário Lustosa, Vigário da Paróquia Santo Antônio e o Padre Adeilton, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.