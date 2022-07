Por Redação

O projeto tem como objetivo apresentar as tecnologias das propriedades produtoras de gado de corte tocantinenses e mostrar, na prática, as diferentes tecnologias adotadas, os cenários e as novas perspectivas para o setor. A fazenda gurupiense foi a quinta e última a receber a parada. A rota também passou por fazendas que são modelo de sucesso na produção de bovinos nas cidades de Pedro Afonso, Araguatins, Araguanã e Pium.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância do evento e citou o grande potencial de Gurupi e região na produção de gado de corte.

“Parabenizo o Governo do Estado pela criação da Rota da Pecuária, que está visitando propriedades que cresceram através de inovação e conhecimento, e nada melhor do que essa troca de experiências com pessoas que estão despontando nessa área no Tocantins. Nossa cidade é um grande polo produtivo nesta área e tem atraído cada vez mais olhares de grandes investimentos de fora”, falou, ao lembrar que recentemente a cidade recebeu a visita da Cônsul comercial do Egito, que conheceu durante a agenda no município, o Sistema de Produção Integrada (SPI) do grupo Cooperfrigu, na área de produção de carne bovina.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, ressaltou que a pecuária de corte é uma das grandes vocações da região. “Importantíssimo para o Tocantins e para nossa região, pois uma das nossas vocações é a pecuária de corte. É uma forma inteligente de promover a interação entre produtores, fornecedores e tudo que é voltado para a pecuária de corte. É um setor que tem tido uma evolução muito rápida e essa interação permite que o conhecimento e novas tecnologias sejam apresentadas na prática”, afirmou.

O empresário e produtor Oswaldo Stival Júnior, anfitrião do evento, a região Sul é rica em produção de carne bovina, e Gurupi está em localização estratégica neste contexto.

“Dois terços do rebanho do estado está entre Paraíso e Talismã, ou seja, Gurupi está no centro dessa riqueza de animais. E essa difusão das novas tecnologias para a pecuária é imprescindível. Sem dúvidas, essa transferência de conhecimento entre produtores é muito importante para nossa região e nosso estado”, relatou.

Para o titular da Seagro, Jaime Café, o objetivo do projeto é estimular o aumento da produção no Tocantins, por meio de boas práticas e novas tecnologias.