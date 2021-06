Na manhã dessa segunda-feira, 21, o 4º Batalhão de Polícia Militar (4°BPM) realizou a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. A distribuição será feita no município de Gurupi e outros municípios pertencente a circunscrição da Unidade.

por Régis Caio

As cestas foram arrecadadas através da campanha “Fome Zero” desenvolvida pela PM em parceria com o comércio local, cidadãos e policiais militares. Durante a campanha ao Batalhão recebeu a doação de 102 cestas básicas,

A campanha “Fome Zero” tem como objetivo mobilizar parceiros para se unirem e arrecadarem cestas básicas para suprir a necessidade de centenas de famílias que estão passando por dificuldades, em virtude do impacto causado pela pandemia Covid-19, e não tem data para terminar.

Como participar

Quem desejar colaborar com a Campanha “Fome Zero” poderá procurar o 4º BPM, localizado na Av.: Goiás, 3320, Centro, das 07h00 às 17h00 e deixar a sua contribuição. As doações podem ser feitas em cestas básicas (com cerca de 13 itens com média de preço entre R$ 60 a R$ 80,00) ou com algum alimento não perecível que possa ser utilizado na montagem da cesta.