Francisco José dos Santos, de aproximadamente 70 anos, desapareceu do Terminal Rodoviário de Gurupi no início da madrugada desta quinta-feira (13). Segundo familiares ele vinha recentemente apresentando problemas de memória.

da redação

Segundo familiares, ele havia saído de Campinas (SP) com destino a Estreito (MA). Contudo, durante a parada do ônibus em Gurupi, o idoso desceu do veículo alegando que estava passando mal e não retornou mais, deixando sua bagagem para trás.

Quem tiver quaisquer informações sobre o paradeiro do senhor Francisco José pode informar através dos telefones (99) 98202-5007 / 99187-2330.