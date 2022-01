Share on Twitter

Faleceu nesta quinta-feira (20) o pioneiro de Gurupi, Rômulo Leitão Brito, que fora vereador por três mandatos na cidade chegando a ser presidente da Câmara.

da redação

Rômulo Brito já estava muito doente e não resistiu. Ele foi um dos primeiros moradores de Gurupi, era casado com Ana Mariulte Cunha Brito e teve cinco filhos, 15 netos e bisneto. O pioneiro foi vereador em Gurupi nos anos 60 e 70, chegando a presidir a Câmara Municipal.

Um cidadão, genuíno, gurupiense

Rômulo Leitão Brito, 89 anos idade, nasceu em Alto Parnaíba (MA) em 16 de março de 1932. Uma figura emblemática, pioneiro de Gurupi, na política exerceu três mandatos como vereador e foi presidente da câmara municipal. Casado com Ana Mariulte Cunha Brito, deixa filhos, noras, netos e bisnetos.

Filho de Palmeron Amaral Brito e Doralina Leitão Brito era o terceiro da prole de onze irmãos. Assumiu, desde cedo, a responsabilidade de ajudar o seu pai na labuta diária para ganhar o sustento. Homem de traços rústicos, marcados pelo trabalho duro, que sempre fez parte de sua vida. Na infância foi uma criança levada, brincalhona, fiel aos amigos e justo em tudo. Respeitar o pai e a mãe sempre foi o princípio de sua vida e que conseguiu passar aos filhos. Homem de atitude e determinação e no seu cotidiano quando não estava trabalhando adorava contar causos e histórias de sua terra natal.

Em 1954 partiu de Alto Parnaíba (MA) com o seu pai rumo ao seu novo destino, Goiás, mais propriamente a cidade de Brejinho de Nazaré, localizada na margem esquerda do rio Tocantins. Sem perder tempo montaram um empório onde o cliente encontrava de tudo; tecidos, armarinhos, implementos agrícolas e até remédios. No mesmo ano, 1954, mudaram para Gurupi. Mais tarde a família seguiu o mesmo destino.