Share on Twitter

Share on Facebook

Maria Luzinete Ribeiro faleceu nesta quarta-feira (31) em Gurupi, por complicações em decorrência da Covid-19. Há dias ela estava internada no Hospital Regional de Gurupi.

da redação

Luzinete era bastante conhecida em Gurupi, juntamente com seu marido implantaram a Ki-Frango, uma empresa que atua no ramo alimentício na cidade. Recentemente seu esposo, Velton Martins veio a falecer também por Covid-19. “Lamentamos profundamente a morte deste casal que deixa um legado em Gurupi”, disse o vereador Ivanilson Marinho.

Recentemente outros casais também foram vítimas desta terrível doença em Gurupi são os casos de Sadi Pigato e Maria Helena Prevedello Pigato. No ano passado tivemos o caso do senhor Iraci França e sua esposa que também vieram a óbito no início da pandemia na cidade.

Luzinete e Velton deixa deixa três filhos, entre um casal de estudantes do curso de Medicina e uma estudante de engenharia.

A perda deste casal merece uma reflexão da sociedade com relação aos filhos que ficaram órfãos e que estudam em universidades. Uma análise das instituições de ensino que poderiam criar políticas públicas com o objetivo de amparar estudantes órfãos, para que eles tenham um futuro digno.