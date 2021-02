Estudantes de três escolas da Diretoria Regional (DRE) de Gurupi, Colégio Militar do Tocantins Presidente Costa e Silva de Gurupi, Colégio Estadual Cândido Figueira de Figueirópolis e Colégio Estadual Tarso Dutra de Cariri, foram premiados com medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano de 2020. O resultado final foi divulgado nessa quinta-feira, 25.

da redação

A Olimpíada é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com o objetivo de despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais, além de identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.

Do Colégio Militar do Tocantins Presidente Costa e Silva de Gurupi, com a professora Milian Pereira Santana, foram seis estudantes premiados: Lamires Farias dos Santos, do 8º ano do Ensino Fundamental, conquistou a medalha de ouro; João Gabriel de Oliveira e Mateus Rodrigues Fonseca Leite, foram medalha de prata; Maryana Victoria Alves Rocha e Adir Hernandes Leite Neto, ficaram com a medalha de bronze; e Marco Antônio de Paula Tozz recebeu menção honrosa.

Do Colégio Estadual Cândido Figueira, de Figueirópolis, foram duas medalhas de prata, com Paula Tamara Santos Moreira e Bruna Nunes Spina, ambas do 8º ano do Ensino Fundamental, da turma da professora Silvia Donizeti Pelissari Silva.

Já do Colégio Estadual Tarso Dutra, de Cariri, com as professoras Elisângela Xavier Moreira e Maria Adelaide Pereira da Silva, Yasmim Nepunuceno Viana, do 8º ano do Ensino Fundamental, foi medalha de bronze e Maria Giovana Bento Pimentel, da 2ª série do Ensino Médio, recebeu menção honrosa.

Lamires Farias dos Santos, medalha de ouro na ONC, destacou o apoio de toda a equipe escolar. “Essa conquista não é só minha, não é só dos professores, é da escola inteira. Agradeço de coração a todos os funcionários pelo incentivo. Meu coração está transbordando de alegria por trazer essa honra para a escola. Foi a melhor oportunidade de 2020 e, melhor ainda, foi começar 2021 ganhando uma medalha de ouro numa olimpíada nacional”, frisou.

A diretora regional de Gurupi, Cláudia Moreira dos Santos, destacou a importância do reconhecimento nacional dos estudantes. “Estamos muito felizes com os resultados dos nossos medalhistas e parabenizamos todos os envolvidos por acreditar que os nossos estudantes são capazes de participarem de olimpíadas nacionais e vencerem essas etapas”, ressaltou.

Segundo a assessora de Currículo de Ciências da Natureza da DRE de Gurupi, Angêla Ezeliana de Almeida Rufone as conquistas são resultados de todo o trabalho escolar. “Estamos orgulhosos com nossos alunos e professores. As medalhas não são feitas de ouro, prata ou bronze e, sim, de suor, determinação e coragem. E com orgulho que digo aos nossos queridos professores: vocês são ombros fortes que carregam a esperança de uma nação”, frisou.

Mais de 2 milhões de estudantes do Ensino Fundamental e Médio do país concorreram a medalhas e certificados na Olimpíada Nacional de Ciências de 2020, edição 100% on-line.

A maior olimpíada do conhecimento em ciência do país é destinada aos estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental e nas 1ª, 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio; e também estudantes da 4ª série do Ensino Técnico, bem como alunos da Educação de Jovens e Adultos.