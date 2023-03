Share on Twitter

O financiamento está disponível em três categorias: Grupo 01: cursos de Jornalismo, Letras e Pedagogia – financiamento de 70% e Grupo 02: cursos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia – financiamento de 50%.

Grupo 03: cursos de Odontologia e Psicologia – financiamento de 30%

Os matriculados nos cursos de Jornalismo, Letras e Pedagogia são dispensados da avaliação socioeconômica financeira para aderir ao programa. Para o primeiro semestre de 2023, os matriculados nos cursos do Grupo 02 também estão dispensados da avaliação.

Já os acadêmicos Odontologia e Psicologia, interessados em aderir ao CrediUnirG Plus, devem solicitar o interesse e apresentar a documentação necessária que comprove carência financeira.

O edital e as orientações sobre como aderir ao CrediUnirG Plus estão disponíveis no endereço http://unirg.edu.br/financiamentos

Outras informações também podem ser obtidas nos canais de atendimento do Departamento de Financiamento Estudantil da UnirG: e-mail [email protected] ou ainda pelo telefone (63) 3612-7704. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30 e das 14h às 17h30.