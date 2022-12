Share on Twitter

da redação

A previsão do IBGE sobre a População de algumas cidades do Tocantins por meio do CENSO 2022 aponta que Palmas aumentou de 313 para 334 mil habitantes. Araguaína manteve estabilizada em 186mil habitantes e Gurupi reduziu de 88 para 83mil habitantes.

Já Porto Nacional aumentou de 53 mil para 71mil habitantes, com aproximadamente 20 mil moradores somente no Distrito de Luzimangues. Paraíso caiu de 52mil para 51mil.

Disque IBGE

Para ajudar na realização da contagem no Censo 2022, o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou um telefone para que a população consiga informar caso não tenha recebido um dos recenseadores. O Disque-Censo 137 está disponível começou a funcionar nesta terça-feira (27) para mais de 60 cidades do Tocantins. A ligação é gratuita e o atendimento é de 8h até 21h30.