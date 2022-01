Diante de questionamentos do Ministério Público, acerca da redução do número de leitos de UTI Covid no Hospital Regional de Gurupi, o governo do Estado do Tocantins comunicou que solicitou a implantação de mais dez leitos na unidade de saúde.

da redação

Os esclarecimentos foram encaminhados à 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, que provocou o Estado, tendo em vista as informações de que o Hospital possuía apenas 10 vagas. Até 2021, o local dispunha de 56 UTIs-Covid.

Segundo o promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, o Estado foi oficiado no dia 10 de janeiro, quando todas as UTIs estavam ocupadas.

A requisição do Estado para aumento foi feito diretamente ao Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), que gerencia leitos de Terapia Intensiva Adulto no Tocantins.