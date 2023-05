da redação

As inscrições podem ser feitas na Prefeitura de Gurupi, localizada na Rua 01, ou em alguma das três unidades de Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) localizadas nos bairros Vila Íris, Vila Nova e Alto da Boa Vista. É preciso apresentar cópia do RG, CPF, Comprovante de Escolaridade (se menor, levar documentos pessoais dos pais ou responsável).

Podem se inscrever jovens com idade entre 14 e 28 anos. As aulas estão previstas para começarem no dia 1º de junho. O curso de manutenção e manuseio de impressora 3D terá turmas nos períodos matutino e noturno; o de conserto de celulares e tablets será realizado pela manhã e à tarde; e as aulas do curso de informática básica e intermediária serão à tarde e à noite.

Espaço 4.0

As ações do Espaço 4.0 são realizadas pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

O projeto é executado pela Prefeitura de Gurupi juntamente com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e visa proporcionar aos jovens oportunidade de capacitação técnica, ampliação de habilidades e competências técnicas, bem como o engajamento para o mercado de trabalho.