A Escola Estadual Dr Joaquim Pereira da Costa, da cidade de Gurupi, recebe nessa quinta e sexta-feira, 12 e 13, às 19h30, a mediação virtual da exposição Cor e Forma. A ação tem como público alvo os alunos do ensino médio noturno e da Escolas de Jovens e Adultos – EJA do Tocantins.

Por Ana Elisa Martins

O objetivo do projeto é, além de difundir a arte em outras cidades, o de fornecer novos conhecimentos sobre arte e estética, através da disponibilização de material educativo, site com exposições e da mediação ao vivo na escola. A mediação será realizada pelo curador da exposição Vone Petson.

Essa ação faz parte do projeto “Circulação do acervo de Edivan Ribeiro” que foi contemplado pelo Prêmio Emergencial do Tocantins – Artes Visuais, do Governo do Estado do Tocantins, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura, e foi adaptado para a realização virtual por conta da Pandemia da Covid 19. A produção do projeto é da produtora cultural Fluxo Criativo.

O Site do Material Educativo

O material educativo sobre as Obras de Edivan Ribeiro foi idealizado pela arte educadora Bianca Alencar que é mestre em educação pela Universidade Federal do Tocantins. O material busca apresentar as cores, elemento fortemente presente na obra de Edivan, como elemento pedagógico. A proposta é que esse material seja um ponta pé inicial para outras ideias que os professores possam ter sobre o ensino da arte.

O site, Catálogo Virtual da Exposição e o Material educativo podem ser acessados pelo site do artista Edivan Ribeiro, através do endereço https://www.edivanribeiroarte.com. Neste endereço também podem ser conferidas outras exposições virtuais do artista.

Sobre o Artista

Edivan Ribeiro é artista da cidade de Palmas, especialista em artes visuais. É admirador das Artes Contemporâneas, utilizando a experiência como seu principal foco. Já expôs seu trabalho no Museu de Artes em Arraias e no NILA- Núcleo Integrado de Literatura e Artes.