Em Gurupi, a categoria realizou um ato público, por meio de uma carreata, para apresentar à sociedade as reivindicações.

por Régis Caio

Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e de parto, tem pouco a comemorar nesta quarta-feira, 12, Dia Internacional do Profissional de Enfermagem. A categoria, essencial no combate à pandemia, sofre com a falta de garantias trabalhistas e em algumas regiões do país, até mesmo com a falta de epis.

Em Gurupi, a categoria realizou nesta terça-feira (11) um ato público, por meio de uma carreata, para apresentar à sociedade as reivindicações. Entre as demandas que os profissionais da saúde levaram para as ruas está a aprovação da PL 2064/2020 – que institui o piso salarial nacional da categoria.

“Outra reivindicação que os enfermeiros consideram essencial, é a redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais”, disse o enfermeiro Zé Henrique Marinho.