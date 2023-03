da redação

A expectativa é que estas empresas possam gerar aproximadamente 200 empregos diretos e indiretos, fomentando ainda mais a economia e a geração de renda na cidade.

“Esse é um dos focos da nossa gestão: o desenvolvimento econômico. Porque se você desenvolve e estimula a cadeia produtiva, você desenvolve tudo. E nós temos feito isso de forma bem intensa. O PAIG foi construído em 1986, criado pelo meu pai [Jacinto Nunes], e de lá até 2021, quando nós assumimos a gestão, 31 empresas estavam instaladas no PAIG. E em 02 anos de gestão nós conseguimos instalar 34 novos empreendimentos no PAIG. Nós dobramos em 02 anos o que foi realizado em pouco mais de 30 anos”, destacou a prefeita Josi Nunes durante a solenidade.

Empresas

Recebeu o decreto de doação de área no PAIG o empresário Ivan Moreira da Silva Junior, proprietário da Empresa Bendita Distribuidora de higiene pessoal e alimentos.

Outra empresa beneficiada nesta sexta-feira foi a AF Empreendimentos Imobiliários, do empresário Auri Feres. A empresa gurupiense trabalha com construção modular e projetos de arquitetura em geral.

Também recebeu o documento Wanderson Queiroz Dias da Silva, proprietário da empresa Suíno Carnes Indústria e processamento de produtos alimentícios, que hoje é o maior revendedor de suínos na cidade e na região.

A doação de área também foi efetivada para a empresa Antigen Desenvolvimento de Tecnologias de Vacinas e Serviços, dos empresários Alex Sander Rodrigues e Keoma Dias.

O empresário Rodrigo de Souza Rodrigues, proprietário da Cerâmica Renascer, que já possui sede no Parque Agroindustrial de Gurupi, recebeu o decreto que possibilita a retirada de cláusulas restritivas da doação da área. Com isto a empresa poderá ampliar ainda mais sua área construída e sua produção.

Benefícios

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, reforçou que toda a gestão tem trabalhado para desburocratizar os processos e facilitar a vida dos empresários e comerciantes. “Além da doação da área, nós estamos acelerando o processo de exclusão das cláusulas restritivas para aquelas empresas que cumprem o regimento do Parque, isso faz com que as empresas possam alienar suas áreas, buscar recursos para investir mais, para gerar mais empregos, renda e desenvolvimento no município”, frisou o Secretário.

Alex Sander Rodrigues, cofundador da Antigen Desenvolvimento de Tecnologias de Vacinas e Serviços, criada há quase dois anos, recebeu o decreto de doação de área no PAIG e agradeceu a gestão pela celeridade que foi dada ao processo. “A prefeita Josi é muito próxima desta vocação de desenvolvimento, de geração de novas indústrias, nós temos observado isso. E todo este trâmite que a gente vem fazendo junto com a Prefeitura foi bem rápido por causa do interesse e da proposta que a Prefeita tem colado no seu governo”, agradeceu o empresário.

“Para a minha empresa é de grande valia a doação da área, tendo em vista a segurança que vai dar para a gente ampliar o nosso depósito, fazer novas contratações de pessoas, então a segurança que o empresário tem com esta doação é de suma importância para os negócios. Sem essa parceria do poder público se tornaria inviável a implantação do negócio; para gente é importante essa parceria que temos”, afirmou o empresário Ivan Moreira da Silva Junior, proprietário da Bendita Distribuidora.