da redação

Isto será possível por meio do mapeamento e atuação nos processos produtivos das empresas via Mentorias, Consultorias e gamificação com etapas teóricas e práticas do projeto que é fomentado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços com execução do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Representando o presidente do Conselho Regional do SENAI, Roberto Pires, o vice-presidente, Oswaldo Stival, abriu o lançamento destacando que a iniciativa mostra toda sua completude ao eximir os empresários que aderirem de qualquer custo, uma vez que os valores já foram fomentados pelo Governo do Estado.

“Nesta parceria, o SENAI contribuirá com contrapartida econômica de mais de R$7 milhões em horas técnicas levando toda sua expertise em serviços de tecnologia e inovação para somar forças em prol do desenvolvimento industrial de nosso Estado. Em um cenário competitivo, aumentar em 20% a produtividade, meta do projeto, pode definir quem permanece no mercado. Afinal, caminhamos para a era da indústria 4.0, realidade no mundo inteiro que faz parte do futuro que queremos construir aqui no Tocantins”, enfatizou o gestor.

As consultorias e capacitação de 3 colaboradores por empresa serão levadas a 1.000 empresas com CNAE industrial (primário ou secundário) em todo estado entre 2022 e 2024. Além do ganho de, no mínimo, 20% em produtividade, as empresas participantes terão como benefícios a redução de desperdícios invisíveis aos gestores, dos custos de produção, entre outros.

As indústrias de Palmas e Araguaína já receberam o lançamento do projeto, ocasiões em que a diretora regional do SENAI Tocantins, Márcia Rodrigues de Paula, realizou a apresentação técnica do Tocantins Mais Produtivo e pontuou os principais ganhos das empresas com a adesão e mentoria do projeto, assim como em Gurupi.

“Precisamos enxugar o processo produtivo para depois dar mais um passo em direção ao nosso alvo, que é a indústria 4.0. O crescimento é tijolo por tijolo, você não dá um salto. Porque o risco de cair é muito grande. Assim, aumentaremos a produtividade e competitividade no mercado, reduzimos custos, melhoramos ambiente de trabalho e temos maior comprometimento da equipe e outros benefícios”, frisou a diretora.

Representando o secretário de Estado da SICS, Carlos Humberto Lima, a secretária-executiva da pasta, Geanny Pinheiro, afirmou que para atrair investimentos ou expandi-los no Tocantins, é preciso primeiro organizar a casa. “Precisamos criar este ambiente propício tanto para a atração de novos investimentos quanto para o desembolso daqueles investimentos que já estão aqui. Vamos fomentar projetos estratégicos pensando no futuro prospero. O desenvolvimento econômico só acontece quando há união de esforços”, disse Geanny.

Marise Suzuki, fundadora da Ikigai Piscicultura Sustentável e vencedora do Prêmio FIETO Mulher que Transforma, confirmou que irá aderir ao projeto com a expectativa de ter maior produtividade dentro de sua empresa e em todo o Tocantins. “Inclusive, o que é o mais difícil para gente ter dentro de uma empresa, ainda mais nós que estamos iniciando, são profissionais capacitados. Pesa muito esta parte da qualificação dos funcionários. Então, o Tocantins Mais Produtivo vai colaborar muito na produtividade da empresa, e consequentemente, da cidade é do Estado”, pontuou a empresária gurupiense.

Para participar do Tocantins Mais Produtivo, basta preencher o formulário on-line por meio do link ou pedir o formulário via whatsapp (63) 3229-5770 (opção Tocantins Mais Produtivo). O formulário para adesão estará disponível na ocasião do lançamento e já está on-line para preenchimento no link https://forms.office.com/r/qkFj6veDeE .

Com informações de Brener Nunes – Assessoria