Empresário gurupiense morre vítima de Covid-19

Marcos Antônio Rocha faleceu nesta última segunda-feira (19) vítima da Covid-19.

O empresário Marcos Rocha, bastante conhecido em Gurupi, não resistiu e veio a falecer vítima da Covid-19. Amigos e instituições manifestaram nota de pesar.

NOTA DE PESAR

Foi com grande pesar que recebi a notícia do falecimento do amigo Marcos Rocha, empresário que tanto contribuiu com a transformação de vidas em Gurupi. Sua partida precoce nesta segunda-feira, 19, deixa um grande lamento a todos nós que tivemos a oportunidade de conhecê-lo.

Tenho orgulho de dizer que tanto eu quanto minha mãe, Dolores, somos alunas do Método Supera e os conhecimentos proporcionados pelo Marcos, por meio da sua empresa, continuarão fazendo grande diferença em nossas vidas.

À esposa, aos filhos, demais familiares, amigos e alunos, presto a minha mais sincera solidariedade e rogo a Deus que conceda o consolo necessário para superação deste momento de dor.

Josi Nunes – Candidata a Prefeita de Gurupi

O Educandário Evangélico Ebenézer manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Marcos Antônio Rocha, filho do saudoso pastor Moisés Martins da Rocha, fundador da Instituição Mantenedora desta escola, e pai de nosso aluno Marcos Antônio Rocha Filho.

Prestamos nossas condolências e rogamos ao Senhor que conforte aos familiares e amigos por tão irreparável perda.