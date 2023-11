da redação

Preocupações surgiram com o desaparecimento do empresário de Gurupi, Kléber Luis de Paula, visto pela última vez em frente à Delegacia de Polícia Civil no dia 02 de novembro, na Avenida Goiás. Segundo a família, o homem estava usando uma camisa azul escura.

Familiares e amigos próximos expressaram profunda angústia e apreensão, pedindo por qualquer informação que possa ajudar a localizar o paradeiro do empresário Kléber Luis de Paula.