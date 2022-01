Share on Twitter

Share on Facebook

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e do Sistema Nacional de Emprego (Sine), intermedeia 153 vagas de emprego para o município de Gurupi, a 214 km de Palmas, nesta quarta-feira, 26.

da redação

As vagas estão sendo oferecidas por uma grande empresa de produtos agrícolas instalada na cidade. São oportunidades como auxiliar de escritório, porteiro, operador de secador, auxiliar de linha de produção, entre outros.

Segundo a servidora do Sine de Gurupi, responsável pela captação de vagas, Ana Maria Rodrigues, a empresa não está exigindo experiência e apenas para o cargo de auxiliar de escritório precisa ter ensino médio completo. “Trata-se de uma excelente oportunidade para quem está a procura do primeiro emprego ou que já trabalhou mas ainda não tem experiência comprovada em carteira”, sugere a servidora.

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem entrar em contato pelos canais digitais do Sine como Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil”.

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de WhatsApp. Em Gurupi, (63) 3351-2477 ou e-mail [email protected].

Nas mensagens enviadas a esses contatos, devem constar nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Devido à pandemia da covid-19, os atendimentos presenciais do Sine em todo o Estado continuam suspensos.

Nas demais unidades do Sine, o contato só pode ser feito por telefone convencional e os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/.