Nesta quarta-feira, 01, a diretora municipal de Indústria e Comércio de Gurupi, Daniella Vitorino, representou a prefeita Josi Nunes em um jantar de comemoração ao Jubileu de Ouro dos Emirados Árabes Unidos, ocorrido no salão de festa do Clube Naval, em Brasília-DF.

da redação

A comemoração representa os 50 anos de independência dos 8 emirados que são denominados Emirados Árabes Unidos. No evento, estavam presentes os embaixadores do Egito, do Bahrein e da Arábia Saudita, que foram visitados pela prefeita Josi Nunes e comitiva em setembro deste ano.

“O jantar foi uma grande oportunidade que tive para conversar mais livremente com cada embaixador sobre a vinda deles a Gurupi e os investimentos que podem ser feitos em nossa cidade e região. Deixamos pré-agendada na segunda quinzena de fevereiro de 2022 a visita oficial dos 4 embaixadores a nossa cidade”, disse a diretora Daniella Vitorino.

Ainda segundo ela, foi uma oportunidade para estreitar as relações com os embaixadores. “Os embaixadores reafirmaram seu interesse em nossos produtos que vão de bovinos e peixes a investimentos em educação e tecnológica. Foi realmente uma oportunidade ímpar de estreitarmos ainda mais a vinda dos embaixadores a Gurupi”, afirmou.