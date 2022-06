Diante do aumento dos casos positivos para Covid-19, em Gurupi, a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, realizou dois dias D de vacinação contra a Covid-19 e Gripe/Influenza, na última quinta-feira, 23, e segunda-feira, 27, com vacinação a partir das 17h às 22h no Shopping Araguaia, no Centro Cultural Mauro Cunha e na UBS Sol Nascente.

da redação

Os dias “D” tiveram boa adesão de público e sendo aplicado um total de 1.278 doses de vacinas, contra a Gripe e a Covid-19.

Para a prevenção da Covid-19, nos públicos adulto e infantil, foram administradas um total de 777 doses, nos três locais de vacinação. Já para a prevenção da Influenza ou Gripe, foram aplicadas o total de 501 doses.

Alerta

Em Gurupi, de acordo com o monitoramento da Vigilância Epidemiológica, da SEMUS, enfrenta-se um período de elevação nos casos positivos para Covid-19. Os dados apontam que, nos primeiros 16 dias de junho, foram notificados 1.036 casos positivos, uma média de 77 casos positivos por dia. Para acompanhar os índices, basta acessar o Portal Integra Saúde ( www.integra.saude.to.gov.br/covid19 ) e conferir todas as informações de Gurupi e do Estado, referente à Covid-19.

Mesmo com o quadro enxuto de profissionais vacinadoras, foi possível realizar os dias “D” de vacinação, que segundo a coordenadora de imunização de Gurupi, Lilamara Oliveira Miranda Tavares, é um esforço a mais da equipe da Secretaria para ampliar o acesso e conscientizar para a vacinação. “As ações estratégicas são fundamentais, mas apesar de buscarmos cada vez mais ampliar e fazer um trabalho de excelência, enfrentamos algumas dificuldades para remanejamento e disponibilidade de equipe para atendimentos descentralizados. Estou feliz com a equipe de imunização e com os colegas que se dispuseram a colaborar para que os dias “D” acontecessem” salienta Lilamara, satisfeita com o resultado.

As Unidades Básicas de Saúde – UBSs estarão funcionando normalmente para vacinação, confira abaixo quais estão vacinando.

A vacinação contra a Gripe ou Influenza estará disponível em todas as UBSs durante a semana. Todos os públicos, a partir de 6 meses, que estão aptos a receber as doses contra a Gripe.

Já a vacinação contra a Covid-19, estão disponibilizadas as doses para todos os públicos, a partir de 5 anos completos, de acordo com o ciclo vacinal de cada um.

Pontos de vacinação ADULTO:

UBS Sol Nascente

UBS João Manoel

UBS Nova Fronteira

UBS Bela Vista

UBS Buritis

UBS São José

Pontos de vacinação INFANTIL:

UBS Parque das Acácias

UBS Rosendo

UBS Sol Nascente

UBS Nova Fronteira

Intervalos

1ª e 2ª doses:

Coronavac – intervalo de 28 dias (criança e adulto)

Pfizer – intervalo de 60 dias (criança e adulto)

AstraZeneca – intervalo de 60 dias

Janssen – intervalo de 60 dias

Doses de reforço, 3ª e 4ª doses:

4 meses após receber a dose anterior, independente da marca do imunizante.

A 4ª dose, ou segunda dose de reforço, até o momento, está liberada para o público com 40 anos ou mais.

Documentos necessários

Ao comparecer para se vacinar, todos devem apresentar os documentos pessoais, identidade, CPF, Cartão do SUS e o cartão de vacinação.