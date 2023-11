Em Gurupi, Governador Wanderlei Barbosa visita projeto da horta comunitária de Eduardo Fortes

da redação

O Governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado pela Primeira-Dama, Karynne Sotero, realizou uma visita especial ao projeto de Horta Comunitária liderado por Eduardo Fortes em Gurupi. A iniciativa, que tem como objetivo promover a segurança alimentar e fortalecer os laços comunitários, foi destacada como um exemplo notável de esforços locais em prol do desenvolvimento sustentável e da solidariedade.

A horta comunitária não apenas fornece alimentos frescos e saudáveis para a comunidade, mas também serve como um espaço de aprendizado e cooperação, envolvendo moradores locais em práticas agrícolas sustentáveis.

Durante a visita, o Governador Wanderlei Barbosa elogiou a iniciativa de Eduardo Fortes, destacando a importância de projetos comunitários que promovem a autonomia e a sustentabilidade. A Primeira-Dama, Karynne Sotero, expressou seu apoio ao projeto, enfatizando o papel crucial que iniciativas como essa desempenham na construção de comunidades mais fortes e resilientes.