da redação

Imagens feitas pelo pai da criança, Wesley da Cruz Silva, de 35 anos, mostram o saco gestacional no chão do banheiro momentos após o nascimento. Ele contou que a filha passa bem, mas o sentimento é de frustração com o atendimento recebido.

O que diz a SES-TO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) afirmou que determinou, em caráter imediato, a abertura de procedimentos investigativos para verificar o ocorrido e tomar as medidas legais cabíveis.