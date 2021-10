Share on Twitter

Na noite de quarta-feira, 14, a Polícia Militar prendeu um homem de 19 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos na entrada do município de Peixe, momentos após efetuarem um roubo de uma motocicleta numa pizzaria em Gurupi.

da redação

Por volta das 22 horas, a Polícia Militar se deslocou até uma pizzaria no Centro de Gurupi, sendo informada que dois homens chegaram a pé no estabelecimento comercial e solicitaram autorização para usarem o banheiro, sendo que na sequência de posse de uma arma de fogo anunciaram o roubo da motocicleta Honda/CG 160 Titan EX, de cor vermelha.

De posse das características dos indivíduos, a PM solicitou que fosse realizado bloqueio na entrada da cidade de Peixe. Momentos após o fato, os infratores foram abordados na chegada do município com a motocicleta roubada.

O homem e o adolescente, autores do roubo, foram conduzidos à Central de Flagrantes em Gurupi, juntamente com a motocicleta, permanecendo à disposição da justiça.