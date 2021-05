Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Gurupi e o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT), proporcionará o recapeamento e a sinalização completa da Avenida Goiás, Rua Delfino Aguiar (Rua 13), Avenida Livre e trecho da BR-242, na saída Leste da cidade. O serviço deverá ser iniciado na primeira quinzena do mês de junho.

da redação

A parceria envolverá, por parte do município, a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT). O trecho total conta com mais de 7 mil metros e será realizado em duas etapas com prazo máximo de 15 dias para execução. A obra será executada pela empresa Fratello Engenheira e Serviços, coordenada pelo engenheiro Mizael Matheus.

Segundo o presidente da AMTT, Sargento Jenilson, o serviço será importante pois é um trecho que liga a BR-153 a BR-242. “Em maio tivemos uma reunião de alinhamento do planejamento dessa demanda que desde janeiro já estava em tratativas e com apoio da Prefeita Josi Nunes em Brasília conseguimos esse aporte de recursos para essa obra de tráfego importante para ligação dessas duas Rodovias Federais, e que passa pela zona urbana central da cidade de Gurupi”, disse.

Sobre a parceria, o Sargento Jenilson explicou que a AMTT ficará responsável pela sinalização. “Nós da AMTT ficaremos responsáveis pela garantia da sinalização durante a execução do serviço e também realizaremos a sinalização vertical e horizontal do trecho após a conclusão do recapeamento”, afirmou.

Além do presidente da AMTT, estavam presentes na reunião o representante do DNIT na Região Sul do Tocantins, Engenheiro Gledston Castro e equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da empresa BRK Ambiental, concessionária responsável pelo serviço de saneamento básico no município.