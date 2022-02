Em cerimônia realizada nesta sexta-feira, 11, a diretoria da Subseção OAB Gurupi foi empossada pelo presidente, Gedeon Pitaluga, em evento solene no auditório da sede na Ordem na Capital da Amizade.

“Sem dúvida este é um dos momentos mais simbólicos e importantes da nossa trajetória de renovação representativa na Ordem. Uma vitória da renovação que muitos consideravam difícil e que hoje, a partir dessa posse solene na Subseção de Gurupi, marca o início de um novo tempo de valorização e respeito para a advocacia”, destacou Pitaluga.

O novo presidente, Vitor Schmitz, obteve uma vitória histórica.

“Vamos fazer uma gestão em parceria com a Seccional que vai ficar marcada na história da Subseção OAB Gurupi. Uma forma de gerir feita da advocacia para a advocacia, focada em garantir à valorização da classe, por isso na abertura do nosso mandato já iniciamos com requerimentos ao legislativo e executivo municipal para que seja alterado o Estatuto do Servidor a fim de constituir infração disciplinar a violação das prerrogativas dos advogados. Para Ordem dos Advogados do Brasil prerrogativas são inegociáveis. “A valorização da advocacia, a defesa das prerrogativas e o apoio aos advogados(as) em início de carreira serão algumas das bandeiras que defenderemos durante a gestão”, ressaltou Schmitz.

O Conselheiro Federal, Huascar Matheus, se comprometeu em representar os interesses da região sul. Buscando mais recursos para grandes obras locais.

“Sem dúvida nenhuma meu papel no Conselho Federal, além de discutir os grandes temas que envolvem a classe, será sem dúvida garantir que Gurupi tenham recursos para implantar grandes obras”, disse Matheus.

A também conselheira federal, Helia Nara, parabenizou a nova diretoria e mostrou-se otimista com a gestão que se inicia.

“Parabenizo o Jovem Advogado , Dr. Vitor Schmitz, bem como toda a Diretoria dessa Subseção, desejo que realize uma gestão profícua em favor da Advocacia da Região Sul Tocantinense, valorizando o jovem, bem como a mulher Advogada, priorizando dentre outras demandas, a Defesa de Prerrogativas. Os desafios não serão poucos, mas com certeza serão vencidos, vez que a Diretoria dessa Subseção está sendo gerida por um time de pessoas competentes e comprometidas com a Advocacia”, Hélio Nara.

CAATO

O secretário-geral adjunto da CAATO e gurupiense, Massaru Coracini Okada, fez questão de enaltecer esta conquista como um marco histórico.

“É um marco histórico, onde Advogadas, Advogados, Jovem Advogado, Advogados de longa carreira se uniram acreditando em uma OAB Independente. É com esse sentimento, que faremos juntos uma gestão responsável e de efetividade, a fim de deixar o registro de uma gestão histórica”, apontou Okada.

Composição da Diretoria OAB Gurupi

Vitor Augusto Schmitz

Presidente

Rosania de Jesus

Vice-Presidente

Gilson Ribeiro Carvalho Filho

Secretário-Geral

Simone Freitas

Secretaria-Geral Adjunto

Hélio Gomes

Tesoureiro