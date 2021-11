A Associação Comercial e Industrial de Gurupi se reuniu com a diretoria nessa sexta-feira (26) às 08h, para um posicionamento sobre o carnaval de 2022. Onde foi discutido e os mesmos se votaram contra a realização.

Da redação

A ACIG também promoveu uma enquete para os associados manifestarem suas opiniões sobre a realização do carnaval. O resultado da enquete foi de 91% contra e apenas 9% a favor. No entanto a entidade entende a importância econômica e cultural do carnaval gurupiense para vários seguimentos e classe sociais, mas pontuou que a realização do carnaval poderá potencializar a chegada de novas variantes e acelerar uma grande disseminação do Covid-19 em nossa cidade.

“Nosso posicionamento não é contra o carnaval, mas sim os riscos que ele poderá colocar a saúde da nossa população, temos muitos casos de colegas e conhecidos que já vacinaram e contraíram a Covid-19 e vimos casos até mesmo de morte.

”Países da Europa como a Austria voltaram a fazer lockdown neste mês de novembro pelo aumento de caso da COVID-19. Com contágio crescente pelo novo coronavírus, alguns estados já cancelarama realização do carnaval, como de vários outros grandes centros a realização está ainda incerta. No estado de São Paulo mais de 70 cidades já confirmaram que não realizara.

No Tocantins o prefeito de Araguaína já manifestou que não promoverá o carnaval. Outro fato que serve para alertar a todos nós que o no municipio tocantinense de Couto Magalhães publicou um decreto dia 25/11/2021 suspendendo as aulas e restringindo horários de funcionamento de algumas atividades comerciais e atividades esportivas.

“Ainda não é momento de arriscar, acredito que em um futuro bem próximo poderemos estar comemorando, mas por enquanto temos que ter cautela, e nossa orientação é que continuem com os cuidados utilizando máscaras, lavando as mãos e usando álcool em gel.” Pontuou Jair Sakai Presidente da Acig – Associação Comercial e Industrial de Gurupi.