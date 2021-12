A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi, representada por seu presidente Jair Sakai, o 1º secretário, Raimundo Bonfim e a comercial da entidade, Gislane Soares, estiveram presentes na manhã de ontem, 16/12, com o secretário de indústria, comércio e serviços, Carlos Humberto Lima.

da redação

Entre os assuntos tratados esteve a proposta de retornada da Feira de Negócios e Agronegócios da Região Sul do Tocantins – FENESUL para o ano de 2022, evento voltado à exposição de empreendimentos e que viabiliza novas oportunidades a classe empresarial.

Para o presidente da ACIG, Jair Sakai, a retomada de projetos como este são essenciais para impulsionar o desenvolvimento da cidade e da Região Sul como um todo.

Jair pontuou sobre a forma de avaliação do ITCD nos Parques Industriais do estado do Tocantins e falou da execução da obra de duplicação da Avenida Goiás no trecho que liga o Jardim Boulevard até o Parque Industrial de Gurupi, que foi aprovada ainda em 2017. “Nosso Parque Industrial está recebendo diversas empresas, e precisamos essa contrapartida do governo do estado para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do nosso parque”, afirmou.

O Projeto relacionado a Associação das Costureiras e Confecções e o projeto da farinha do assentamento Jandira, também foi outra pauta.

Ao término da reunião o secretário destacou que “Seguindo as políticas estabelecidas pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa, nós trabalhamos para sair apenas do âmbito potencial e transformar em realidade o nosso desenvolvimento econômico. O Tocantins oferece diversas possibilidades para novos investimentos. E aproveitando essas oportunidades, além de tornarmos o Tocantins referência no que se refere ao desenvolvimento comercial e industrial, também garantimos dignidade através do trabalho, qualidade de vida e estabilidade para a nossa população”, disse o gestor, Carlos Humberto Lima.