A reunião teve objetivo de promover troca de informações e buscar agilidade nos processos.

Da redação

O novo diretor do Naturatins de Gurupi, Ataide Pereira Salgado, realizou recentemente uma reunião com consultores ambientais da cidade com intuito de mostrar sua forma de trabalho e desenvolver um vínculo com esses profissionais, proporcionando melhores serviços a comunidade que busca atendimento no órgão.

“Assumimos com a missão de fazermos um trabalho diferenciado em prol de todos que necessitam dos serviços do Naturatins da nossa região. Uma das metas é dar agilidade nos processos de licenciamento ambiental e buscar um elo com os consultores”, disse Ataide.

Na reunião, os consultores tiveram a oportunidade de dar sugestões ao novo Diretor. “É a primeira vez aqui no sul do estado que temos essa conversa franca com os servidores públicos. Isto mostra compromisso em fazer a máquina pública andar com agilidade e êxito”, destacou o consultor Fortunato Neto.