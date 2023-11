Desafio Stive’s Race reúne centenas de participantes em Gurupi

da redação

Neste final de semana, 04 e 05, centenas de pessoas participaram da terceira edição do Desafio Stive’s Race, ocorrido na cidade de Gurupi. O evento foi promovido pela Polícia Militar do Tocantins, por meio do 4º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com entidades público-privadas e outros colaboradores da região Sul do Estado. A grande novidade desta edição foi a realização da 1º Stive’s Race Kids, que contou com 120 crianças inscritas.

Os desafios ocorreram no Campus I da Universidade de Gurupi (Unirg) e contaram com a participação de profissionais da segurança pública, atletas profissionais, amadores e público geral, adulto e infantil.

O primeiro dia de prova, que ocorreu no sábado, 04, desafiou 120 “pequenos” entre 06 a 12 anos, divididos em três categorias de faixa etária. As crianças brincaram e se divertiram no percurso, com direito a medalha do 1º Stive’s Race Kids para todos os concluintes.

Já 3º Desafio Stive’s Race, realizado neste domingo, 05, testou o limite de seus participantes, que tiveram que superar 28 obstáculos artificiais,especialmente montados para o evento, e naturais do próprio terreno, em uma corrida rústica de 6 km. O evento foi dividido em três categorias: Combatente – destinada exclusivamente aos profissionais de segurança pública; Adventure – destinada àqueles que buscaram se aventurar e se divertir durante o percurso da prova; e Elite – destinada aos atletas de alto rendimento, que buscam competitividade, visando atingir o máximo desempenho em menor tempo.

A organização do evento contabilizou que cerca 1000 pessoas estiveram presentes no local, entre elas 120 crianças inscritas no Stive’s Race Kids, 820 atletas inscritos no Desafio, além de familiares e amigos que assistiram à competição, empresários e parceiros do evento.

O Comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Márcio Antônio Barbosa, também esteve presente e participou do desafio, completando todo o percurso. “Hoje nós estamos aqui em Gurupi participando do evento Stive’s Race, um evento organizado pelo 4º Batalhão, com o intuito de aproximar ainda mais a comunidade da Polícia Militar. É um evento que também que serve para incentivar a prática esportiva. Parabenizamos o Tenente-Coronel W. Costa, comandante da unidade, ao Sargento Gilvagno e toda a equipe do 4º BPM por proporcionar esse excelente evento para toda a comunidade de Gurupi e região”, disse o Cel Barbosa.

Depoimentos

O casal de policiais militares, os Soldados Rebeca Silva Lima e Jonathan Ribeiro Lima, lotados no 3º BPM de Pedro Afonso, relatam a experiência: “Essa foi a melhor prova que eu já fiz aqui. Estive aqui no ano passado, contribuindo na organização, como aluno praça. É uma prova para você fazer com família ou sozinho, para se desafiar e para aproveitar a natureza. Superou todas as minhas expectativas. Fiz com minha esposa e foi um dos melhores momentos que tive esse ano, estar aqui junto da Polícia com um evento desse, sensacional, de alto nível.” descreve o Soldado Lima. “Estamos aqui hoje participando dessa prova excelente, muito bem organizada. A principal dificuldade para mim nos obstáculos foi a altura, mas com a ajuda do meu companheiro, consegui superá-los”, disse Rebeca.

O soldado André Tavares da Silva, de 25 anos, pertencente ao 11º Batalhão da PM de Dianópolis, que também participou do desafio e logrou a 1ª colocação na categoria combatente, descreve o sentimento: “foi um desafio muito grande, uma prova muito difícil. Fiquei muito feliz de representar a Polícia Militar, a Força Tática e o 11º BPM de Dianópolis. Foi uma prova de muita superação. Ano passado não consegui ganhar, infelizmente, mas esse ano Deus nos abençoou e deu certo”, relata o Soldado Tavares.