da redação

O município de Gurupi representou a região sul do Estado, sendo palco, nesta sexta-feira, 4, da 7ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA 2024-2027) e contou com a presença do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e do vice-governador Laurez Moreira. O PPA é realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), e em Gurupi ocorreu no Centro de Ensino Médio Bom Jesus.

Durante o evento, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância de ouvir as demandas da população local e envolver a comunidade nas decisões que impactarão diretamente suas vidas. “Nós fazemos um governo com o olhar de norte a sul do Estado. Esta edição do PPA é de todas as cidades do entorno de Gurupi e agradeço o compromisso dos cidadãos em participar deste momento. Nosso governo é de resultado, eu peço que vocês, que aqui estão, deem sua opinião e pontuem as necessidades, para construímos, juntos, o Plano para os próximos anos. O PPA só será construído com toda a equipe de Governo, com todo o secretariado, as autarquias e, principalmente, com a ajuda do povo”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

O PPA é um instrumento essencial para o planejamento de ações governamentais, determinando as prioridades e as metas a serem alcançadas durante um período de quatro anos. A participação do governador e do vice-governador na elaboração do plano para Gurupi representa um comprometimento significativo com o desenvolvimento e o progresso da região.