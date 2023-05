da redação

Em 2023 a expectativa da Seduc é que os JETs envolvam mais de 18 mil alunos/atletas dos 139 municípios tocantinenses, representando as unidades escolares das redes pública e particular do Tocantins. As disputas são divididas em 14 etapas regionais. Em abril, já ocorreram as etapas das DREs de Colinas do Tocantins, Porto Nacional e Guaraí. O maior evento escolar do Estado continua até junho.

Os vencedores das regionais são classificados para a etapa estadual, que será realizada em Araguaína, no período de 20 a 30 de junho, quando serão definidos os campeões que irão representar o Tocantins nas competições nacionais.