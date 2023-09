Deputado Gutierres Torquato visita HRG e comemora investimentos do Governo do Estado na saúde

Da redação

Nesta sexta-feira, dia 22, o deputado estadual Gutierres Torquato realizou uma visita ao Hospital Regional de Gurupi (HRG). O deputado teve a oportunidade de reunir-se com os dedicados profissionais da área da saúde que atendem à comunidade de Gurupi e da região sul do estado, enquanto também pôde testemunhar as melhorias significativas implementadas pelo Governo do Estado do Tocantins.

O compromisso do deputado com a saúde da região sul não passou despercebido. Em resposta à solicitação enviada pelo deputado Gutierres Torquato a Secretaria Estadual de Saúde, o HRG recebeu um moderno aparelho de vídeolaparoscopia, destinado a aprimorar o atendimento à população. Esta tecnologia de ponta viabilizará procedimentos cirúrgicos menos invasivos, resultando em recuperações mais rápidas e eficazes. Além disso, o Governo do Estado demonstrou seu comprometimento contínuo com a saúde, fornecendo recentemente uma máquina de raio-x portátil para o HRG.

“É com grande satisfação que destacamos este momento significativo para a nossa região. Essa conquista representa um avanço notável na área da saúde, proporcionando a realização de cirurgias menos invasivas, diretamente beneficiando a população tocantinense. Podemos observar que o Governo do Estado tem uma atenção especial para o bem mais valioso de todos, a saúde”, afirmou o deputado Gutierres.