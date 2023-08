Share on Twitter

da redação

“A saúde é o nosso bem mais precioso e por isso priorizamos as demandas na área, porque é através da saúde que transformamos vidas”, destaca o deputado Gutierres.

Todos que tiverem interesse em realizar as cirurgias e participar do “Mutirão da Catarata e Pterígio” devem procurar o Instituto Gratidão Tocantins, localizado na Avenida Paraná entre ruas 5 e 6, no 1254, Centro, Gurupi, para a distribuição de senhas para os atendimentos.