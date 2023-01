Share on Twitter

Share on Facebook

Da redação

Na semana passada o Instituto divulgou uma estimativa do número de habitantes das cidades do Tocantins e segundo o resultado, 85% dos domicílios tocantinenses já participaram do Censo 2022, que apontou aumento nas populações de Palmas, Araguaína e Porto Nacional; já em Gurupi reduziu o número de habitantes de 88 mil para 83 mil.

Para o deputado, esse resultado se confirmado vai desfavorecer o município gurupiense para captação de recursos federais.

“Peço que a nossa população que ainda não respondeu ao Censo procure os agentes responsáveis ou ligue no órgão para informar que deseja participar da pesquisa. Chegou a hora de mostrar que Gurupi é gigante”, disse o deputado que está mobilizando nas redes sociais a campanha de conscientização.