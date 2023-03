da redação

“Estamos firmando aqui, hoje, o compromisso com a população de Gurupi, com àqueles que sonham com um casamento, mas, não tem condições financeiras pra realiza-lo. Nós vamos tornar o sonho de 100 casais realidade. Serão 200 pessoas participando do casamento comunitário e oficializando a sua união e o amor.”, explica o deputado.

O casamento comunitário vai atender a pessoas de baixa renda e será realizado na capital da amizade ainda em 2023.