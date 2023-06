da redação

Segundo a coordenadora do evento, Alline Moreira, a parceria com o Governo do Estado do Tocantins e o deputado Gutierres Torquato tornou possível a realização do Casamento Comunitário. “Nós vamos realizar o sonho dessas pessoas de se casar e faremos um lindo evento. A presença da banda babado novo, o local do evento, o buffet, todo esse sonho só se torna real devido às parcerias realizadas com o Governo do Estado e com o deputado Gutierres”, afirmou Alline.

“Será um evento grandioso! Junto com o Governo do Estado e sob a coordenação da Dra. Alline Moreira, o casamento comunitário de Gurupi será algo nunca visto. E para abrilhantar esse evento nós conseguimos a banda nacional Babado Novo”, destacou o deputado Gutierres.

No dia 24 de junho 100 casais dirão sim e realizarão o sonho de se casar. A grande cerimônia, realizada pelo Instituto Gratidão Tocantins, acontecerá no Recanto dos Ipês, em Gurupi.