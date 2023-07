da redação

Uma das conquistas destacadas pelo Deputado foi a assinatura de termos de parceria com importantes instituições. Em parceria com o Senai, foram realizados 300 atendimentos por meio de cursos profissionalizantes, enquanto com o Senac foram oferecidos cursos de qualificação profissional e técnica, atendendo também 300 pessoas e algumas que já formaram, como no caso de curso de trufas, já estão atuando no mercado de trabalho e obtendo sua renda.

Outra parceria de destaque foi com a Prefeitura de Gurupi, que possibilitou o atendimento de 100 alunos com aulas de reforço e beneficiou 200 estudantes com atividades esportivas e de lazer.

Além disso, a Associação Roda Viva firmou parceria com o Sebrae, promovendo uma palestra ministrada por Tudy Vieira, que alcançou mais de 200 participantes. A palestra, cujo nome não foi mencionado, abordou temas relacionados ao empreendedorismo e ao desenvolvimento pessoal.

O Deputado Eduardo do Dertins também ressaltou a realização de aulões preparatórios para o concurso da SEDUC, nas disciplinas de Geografia e Redação, atendendo 300 concurseiros em busca de qualificação e capacitação.

Ações sociais também estiveram presentes no trabalho do Deputado. A Liga de Combate e Prevenção ao Câncer recebeu a doação de kits de higiene pessoal, contribuindo para o apoio aos pacientes em tratamento. Além disso, palestras educacionais foram promovidas em escolas da região, disseminando conhecimento e orientações relevantes aos estudantes.

A participação ativa na AGROSUDESTE, importante evento do setor agrícola, foi mais uma das realizações do Deputado Eduardo do Dertins. Sua presença reforçou o compromisso com o desenvolvimento regional e a busca por políticas públicas que fortaleçam a economia e o agronegócio.

A Associação Roda Viva também se engajou em iniciativas de conscientização. A realização do Arraiá da Roda Viva proporcionou momentos de diversão e integração à comunidade, enquanto a caminhada Maio Amarelo enfatizou a importância da segurança no trânsito com o lema “No trânsito, escolha a vida”. Além disso, uma blitz educativa sobre meio ambiente distribuiu mudas de plantas, incentivando práticas sustentáveis e a preservação do ecossistema.

Nas datas comemorativas, a Associação Roda Viva apoiou as escolas, realizando eventos especiais. Na Páscoa, houve a distribuição de chocolates, no Dia das Mães foram oferecidas oficinas de beleza e nas Festas Juninas, coreografias e brindes fizeram a alegria dos participantes.

A expansão das atividades da Roda Viva para as cidades de Cariri e Formoso foi outra conquista relevante. Com isso, o alcance das ações beneficentes e de apoio à comunidade foi ampliado, alcançando um número ainda maior de pessoas.

Dentro do compromisso com a saúde, o Deputado Eduardo do Dertins auxiliou pessoas em tratamento, oferecendo apoio e suporte emocional. Além disso, mais de 100 mães foram presenteadas com um momento especial no cinema, em comemoração ao Dia das Mães.

A participação do Deputado em audiências públicas voltadas para políticas públicas para mulheres e em debates sobre o desenvolvimento da região sul do estado evidencia seu comprometimento com a construção de um futuro mais igualitário e próspero.

O Deputado Estadual Eduardo do Dertins ressalta que essas ações foram apenas o começo e reafirma seu compromisso em continuar trabalhando em prol da população. “Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento de nossa região. Vamos continuar empenhados em buscar soluções e parcerias que tragam benefícios concretos para a comunidade”, afirma o Deputado.

Com um balanço positivo das ações realizadas no primeiro semestre, o Deputado Eduardo do Dertins e a Associação Roda Viva mostram-se determinados a continuar trabalhando para o bem-estar e o progresso da sociedade gurupiense.