da redação

O evento acontece no dia 26 de maio e a aula será ministrada pelo professor Hélio Buenaga, que atualmente é professor de Geografia, História e Atualidades, no CEPA (antigo Colégio Objetivo,) e ministra Conhecimentos regionais e atualidades em cursinhos para vestibular e concursos.

Ele é o idealizador do Projeto Altos Papos. Para participar o interessado deve fazer a inscrição no link AULÃO DE CONHECIMENTOS REGIONAIS -HISTÓRIA, GEOGRAFIA (google.com)

Aula de redação

Já no dia 30 de maio terá uma aula de redação ministrada pela professora Maria Helena, que atuou por quase quarenta anos e hoje é aposentada, mas continua ministrando aulas particulares.

Link AULÃO DE REDAÇÃO (google.com)

As aulas acontecerão no CEM de Gurupi – Avenida São Paulo entre as ruas 5 e 6 – Gurupi – Tocantins , horário das 19h as 22h. Para o deputado Eduardo do Dertins, ao ofertar essas aulas é uma forma de auxiliar os candidatos inscritos no concursos a acertarem as questões e chegarem a tão sonhada aprovação.