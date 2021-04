As demandas foram apresentadas pelo governador Mauro Carlesse, senador Eduardo Gomes, deputado federal Carlos Gaguim e pela prefeita de Gurupi Josi Nunes ao Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, nesta quarta-feira (28) em Brasília.

por Régis Caio

Várias obras de infraestrutura em Gurupi foram protocoladas via ofício junto ao Ministro Tarcísio. Um dos assuntos debatidos e apresentados contou a presença de representantes da empresa que detém a concessão do terminal na ferrovia Norte-Sul em Gurupi. “O ministro disse que a obra está muito atrasada, que entre o processo da última concessão e hoje já se passaram sete anos”, disse a prefeita Josi Nunes.

A prefeita apresentou ainda outras solicitações ao Ministério dentre elas a construção da alça viária ligando a BR-153 a BR-242. “Ele me respondeu que há estudo de viabilidade, porém não há projeto e nem recursos. Continuarei lutando para que a bancada federal possa incluir recursos para essa obra”.

Outras demandas solicitadas foram o recapeamento na Avenida Goiás e Rua 13. A prefeita disse que o ministro já está ciente da situação, informando-a que está previsto este recapeamento. “Lutarei para que seja neste ano”. Foi solicitado também a continuação das marginais na BR-153 e a construção de passarelas. Josi enfatizou que esses pleitos serão atendidos na obra de duplicação.

“Por fim, solicitamos a gestão do ministério junto as empresas VLI e RUMO (concessionárias da Ferrovia Norte Sul) com o objetivo de permitir a operacionalização do terminal de embarque e desembarque de Gurupi, sob a concessão da empresa Porto Seco. O ministro encaminhou o pleito junto a ANTT. Os empresários já tiveram um primeiro contato com a Agência. Estaremos acompanhando as tratativas”, finalizou Josi Nunes.