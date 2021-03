Segundo apurado pelo Portal Atitude, acadêmicos do internato de medicina estão em Palmas há seis meses sem estudar. A decisão judicial obriga a Unirg a recoloca-los em Gurupi e segundo a justiça a instituição chegou a descumprir a ordem do magistrado.

Da redação

Segundo consta no despacho, aconteceu um descumprimento de ordem judicial da Universidade “onde a decisão do

Magistrado é chamada de arbitrária pela Reitora do Curso de Medicina, que deveria cumprir com a ordem emanada não só por este Juiz, mas referendada pelo Tribunal de Justiça”.

“A demanda da decisão de acadêmicos do internato de Palmas que estão há mais de seis meses sem estudar e tem decisão judicial obrigando a Unirg recoloca-los em Gurupi e a reitora está descumprindo ordem judicial e vai ser processada pelo juiz por danos morais e mais pena de multa pessoal de 2 mil reais se não cumprir a ordem judicial”, disse uma fonte ao Portal Atitude.

Segundo a justiça ficou determinado o cumprimento da decisão no prazo de vinte e quatro horas, sob

pena de multa pessoal em face da Reitora do Curso de Medicina, Dra. Sara Falcão de Sousa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada aluno prejudicado.

Caso o cumprimento não seja informado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para apuração de crime de desobediência.

Procurada pelo Portal Atitude, a reitoria da Unirg informou que o problema já foi resolvido.